Снаряд времён ВОВ нашли на территории монастыря в центре Москвы
При земляных работах в Алексеевском ставропигиальном женском монастыре в центре Москвы была найдена артиллерийская мина времён Великой Отечественной войны. На место обнаружения опасного предмета прибыли сапёры, рассказали в телеграм-канале Алексеевский ставропигиальный женский монастырь.
«Сегодня на территории монастыря во время земляных работ нашли и обезопасили снаряд времён Великой Отечественной Войны», — говорится в сообщении.
Предполагается, что в период войны в усыпальнице храма Всех Святых (ныне нижний храм) на территории монастыря, где работали девушки, могли изготавливаться снаряды для армии. Зона вокруг пятиэтажного дома оцеплена. Все жильцы находятся на безопасном расстоянии, эвакуация не проводится.
