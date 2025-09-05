Снаряд времён ВОВ нашли на территории монастыря в центре Москвы

При земляных работах в Алексеевском ставропигиальном женском монастыре в центре Москвы была найдена артиллерийская мина времён Великой Отечественной войны. На место обнаружения опасного предмета прибыли сапёры, рассказали в телеграм-канале Алексеевский ставропигиальный женский монастырь.

«Сегодня на территории монастыря во время земляных работ нашли и обезопасили снаряд времён Великой Отечественной Войны», — говорится в сообщении.