Боец СВО спас сослуживца и пропал на 400 дней

Участник СВО из Ярославля был призван на спецоперацию в возрасте 57 лет. Он работал оператором противотанковых управляемых ракет (ПТУР), а в апреле 2024 года совершил беспрецедентный подвиг. Об этом пишет Progorod76.

Во время штурма солдат получил тяжёлое ранение, но вместо спасения собственной жизни принял решение защитить сослуживца. Перед критическим моментом он попрощался с боевыми товарищами и сознательно вызвал огонь на себя, фактически закрыв собой другого бойца. Последующие 400 дней о судьбе военнослужащего не было никакой информации. Только в 2025 году было официально подтверждено, что мужчина не выжил. Бойца похоронили с воинскими почестями, навсегда увековечив его геройский подвиг.