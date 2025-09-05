Боец СВО спас сослуживца и пропал на 400 дней
Progorod76: Боец СВО из Ярославля совершил подвиг и пропал на 400 дней
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov
Участник СВО из Ярославля был призван на спецоперацию в возрасте 57 лет. Он работал оператором противотанковых управляемых ракет (ПТУР), а в апреле 2024 года совершил беспрецедентный подвиг. Об этом пишет Progorod76.
Во время штурма солдат получил тяжёлое ранение, но вместо спасения собственной жизни принял решение защитить сослуживца. Перед критическим моментом он попрощался с боевыми товарищами и сознательно вызвал огонь на себя, фактически закрыв собой другого бойца. Последующие 400 дней о судьбе военнослужащего не было никакой информации. Только в 2025 году было официально подтверждено, что мужчина не выжил. Бойца похоронили с воинскими почестями, навсегда увековечив его геройский подвиг.
Ранее Life.ru рассказывал историю бойца СВО, который потерял руку во время боевых действий. Однако после возвращения домой, ему удалось стать директором пермской школы. За отвагу на фронте его наградили медалями «За отвагу» (дважды), «За боевые отличия», «Георгиевским крестом» IV степени и Благодарностью Президента Российской Федерации.