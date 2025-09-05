Первого святого миллениала канонизируют в это воскресенье

Карло Акутису приписывают два чуда, открывших путь к канонизации. Первым чудом, признанным Ватиканом, стало исцеление бразильского ребёнка от врождённой патологии поджелудочной железы. Именно это позволило причислить Акутиса к лику блаженных в 2020 году. Вторым чудом стало спасение жительницы Коста-Рики, получившей тяжёлую черепно-мозговую травму при падении с велосипеда во Флоренции. Оба случая были тщательно изучены церковными экспертами и признаны научно необъяснимыми, что стало основанием для причисления подростка к лику святых.