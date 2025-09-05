Первого святого миллениала канонизируют в это воскресенье
CNN: Первого святого миллениала официально канонизируют 7 сентября в Ватикане
Карло Акутис. Обложка © Wikipedia / Unknown
Итальянский подросток Карло Акутис будет причислен к лику святых, став первым представителем поколения миллениалов, удостоенным такой чести. Торжественная церемония канонизации запланирована на воскресенье, 7 сентября, сообщает CNN.
Карло Акутис, скончавшийся в 2006 году в возрасте 15 лет от лейкемии, был известен как «инфлюенсер Бога». При жизни он активно использовал интернет для создания сайтов и распространения информации о католической вере. Сейчас тело подростка, одетого в джинсы и кроссовки, покоится в стеклянной гробнице в итальянском городе Ассизи.
Карло Акутису приписывают два чуда, открывших путь к канонизации. Первым чудом, признанным Ватиканом, стало исцеление бразильского ребёнка от врождённой патологии поджелудочной железы. Именно это позволило причислить Акутиса к лику блаженных в 2020 году. Вторым чудом стало спасение жительницы Коста-Рики, получившей тяжёлую черепно-мозговую травму при падении с велосипеда во Флоренции. Оба случая были тщательно изучены церковными экспертами и признаны научно необъяснимыми, что стало основанием для причисления подростка к лику святых.
А ранее, как писал Life.ru, к лику святых причислили Ростовского старца Иоанна Домовского. Торжественный чин канонизации состоится 7 сентября в Ростове-на-Дону.