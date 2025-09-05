Белоусов провёл встречу с главой Генштаба армии Ливии Хафтаром

Министр обороны России Андрей Белоусов провёл переговоры с начальником Генерального штаба Ливийской национальной армии генерал-полковником Халедом Хафтаром. В рамках встречи глава российского ведомства поздравил Хафтара с его недавним назначением на пост начальника Генерального штаба, а также с присвоением воинского звания генерал-полковник. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны.

Андрей Белоусов провёл встречу с начальником Генерального штаба Ливийской национальной армии генерал-полковником Халедом Хафтаром. Видео © Telegram/ Минобороны России

Кроме того, министр обороны РФ выразил свои поздравления брату Халеда Хафтара, Саддаму, который был назначен заместителем командующего Ливийской национальной армией и также получил звание генерал-полковника. Он пожелал крепкого здоровья и успехов командующему Ливийской национальной армией маршалу Халифе Хафтару.