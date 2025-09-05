Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 16:03

Белоусов провёл встречу с главой Генштаба армии Ливии Хафтаром

Обложка © Life.ru, © ИА Африканская инициатива

Обложка © Life.ru, © ИА Африканская инициатива

Министр обороны России Андрей Белоусов провёл переговоры с начальником Генерального штаба Ливийской национальной армии генерал-полковником Халедом Хафтаром. В рамках встречи глава российского ведомства поздравил Хафтара с его недавним назначением на пост начальника Генерального штаба, а также с присвоением воинского звания генерал-полковник. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны.

Андрей Белоусов провёл встречу с начальником Генерального штаба Ливийской национальной армии генерал-полковником Халедом Хафтаром. Видео © Telegram/ Минобороны России

Кроме того, министр обороны РФ выразил свои поздравления брату Халеда Хафтара, Саддаму, который был назначен заместителем командующего Ливийской национальной армией и также получил звание генерал-полковника. Он пожелал крепкого здоровья и успехов командующему Ливийской национальной армией маршалу Халифе Хафтару.

Песков рассказал, почему Белоусов не участвует во встрече с американцами в формате 3 на 3
Песков рассказал, почему Белоусов не участвует во встрече с американцами в формате 3 на 3

Андрей Белоусов подчеркнул, что текущие переговоры являются продолжением встречи между президентом России Владимиром Путиным и маршалом Халифой Хафтаром, которая состоялась 9 мая 2025 года в рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Генерал-полковник Халед Хафтар, в свою очередь, выразил благодарность Андрею Белоусову за тёплый приём и пожелал ему успешного выполнения всех поставленных задач.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • ливия
  • Минобороны РФ
  • Андрей Белоусов
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar