Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 16:22

Страховщики назвали марки самых угоняемых автомобилей в России в 2025 году

Autonews: Лидерами по угонам в России стали автомобили марок Kia, BMW и Renault

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Everyonephoto Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Everyonephoto Studio

Autonews.ru получил от аналитиков крупных страховщиков статистику угонов иностранных автомобилей за 2025 год. По этим данным, лидерами по угонам стали такие марки, как Kia, BMW, Hyundai, Renault, Toyota и Lexus.

В частности, страховые компании отмечают повышенный риск угона автомобилей марок Hyundai, Kia и Renault из-за высокого спроса на их запчасти. Эти машины часто похищают с целью разборки. В зоне риска также находятся автомобили Skoda, Geely и Chery. Наиболее часто угоняемые модели за последний год: Hyundai Creta и Tucson, Nissan X-Trail, Haval F7, Renault Duster, Toyota Land Cruiser Prado, Kia Ceed, BMW X1 и Range Rover.

В 2025 году основная масса автомобильных угонов по-прежнему приходится на Москву и Санкт-Петербург. Кроме того, в список регионов с повышенным риском угона вошли Курская и Астраханская области, а также Удмуртия. Наиболее уязвимыми местами для угона остаются неохраняемые придомовые территории в ночное время и парковки торговых центров в дневное.
Мошенники начали обманывать россиян с помощью аукционов на авто по низким ценам
Мошенники начали обманывать россиян с помощью аукционов на авто по низким ценам

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр дал россиянам рекомендации, как снизить риск угона. По его словам, индивидуальная маркировка автомобиля — набивка идентификационных номеров или аэрография — делает машину более заметной и отпугивает преступников.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar