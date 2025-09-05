Страховщики назвали марки самых угоняемых автомобилей в России в 2025 году
Autonews: Лидерами по угонам в России стали автомобили марок Kia, BMW и Renault
Autonews.ru получил от аналитиков крупных страховщиков статистику угонов иностранных автомобилей за 2025 год. По этим данным, лидерами по угонам стали такие марки, как Kia, BMW, Hyundai, Renault, Toyota и Lexus.
В частности, страховые компании отмечают повышенный риск угона автомобилей марок Hyundai, Kia и Renault из-за высокого спроса на их запчасти. Эти машины часто похищают с целью разборки. В зоне риска также находятся автомобили Skoda, Geely и Chery. Наиболее часто угоняемые модели за последний год: Hyundai Creta и Tucson, Nissan X-Trail, Haval F7, Renault Duster, Toyota Land Cruiser Prado, Kia Ceed, BMW X1 и Range Rover.
В 2025 году основная масса автомобильных угонов по-прежнему приходится на Москву и Санкт-Петербург. Кроме того, в список регионов с повышенным риском угона вошли Курская и Астраханская области, а также Удмуртия. Наиболее уязвимыми местами для угона остаются неохраняемые придомовые территории в ночное время и парковки торговых центров в дневное.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр дал россиянам рекомендации, как снизить риск угона. По его словам, индивидуальная маркировка автомобиля — набивка идентификационных номеров или аэрография — делает машину более заметной и отпугивает преступников.