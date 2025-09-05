Страховщики назвали марки самых угоняемых автомобилей в России в 2025 году

В частности, страховые компании отмечают повышенный риск угона автомобилей марок Hyundai, Kia и Renault из-за высокого спроса на их запчасти. Эти машины часто похищают с целью разборки. В зоне риска также находятся автомобили Skoda, Geely и Chery. Наиболее часто угоняемые модели за последний год: Hyundai Creta и Tucson, Nissan X-Trail, Haval F7, Renault Duster, Toyota Land Cruiser Prado, Kia Ceed, BMW X1 и Range Rover.