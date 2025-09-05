Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 16:49

«Птиц будут отстреливать на границе?»: Захарова высмеяла еврокомиссара из-за слов о России

Захарова шуткой о птицах ответила на слова еврокомиссара об энергоресурсах из РФ

Обложка © Telegram / Мария Захарова

Обложка © Telegram / Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена о намерении Евросоюза полностью прекратить закупки российских энергоносителей. Она с юмором спросила, не собираются ли в ЕС отстреливать перелётных птиц, которые также могут оказаться и над Брюсселем.

«Птиц перелётных будут отстреливать на границе? Они ведь могут не сдержаться, пролетая над Брюсселем», — написала дипломат в Тelegram-канале.

Еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен ранее озвучил намерение Евросоюза полностью прекратить закупки российских энергоресурсов. Он также отметил, что поставки российских углеводородов в страны ЕС должны быть полностью остановлены.
Трамп призвал Европу отказаться от российской нефти
Трамп призвал Европу отказаться от российской нефти
BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar