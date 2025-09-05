«Птиц будут отстреливать на границе?»: Захарова высмеяла еврокомиссара из-за слов о России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена о намерении Евросоюза полностью прекратить закупки российских энергоносителей. Она с юмором спросила, не собираются ли в ЕС отстреливать перелётных птиц, которые также могут оказаться и над Брюсселем.