«Птиц будут отстреливать на границе?»: Захарова высмеяла еврокомиссара из-за слов о России
Захарова шуткой о птицах ответила на слова еврокомиссара об энергоресурсах из РФ
Обложка © Telegram / Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена о намерении Евросоюза полностью прекратить закупки российских энергоносителей. Она с юмором спросила, не собираются ли в ЕС отстреливать перелётных птиц, которые также могут оказаться и над Брюсселем.
«Птиц перелётных будут отстреливать на границе? Они ведь могут не сдержаться, пролетая над Брюсселем», — написала дипломат в Тelegram-канале.
Еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен ранее озвучил намерение Евросоюза полностью прекратить закупки российских энергоресурсов. Он также отметил, что поставки российских углеводородов в страны ЕС должны быть полностью остановлены.