Экс-замглавы Росприроднадзора Митволь попросил Путина о помиловании

Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь, осужденный за растрату средств при возведении метро в Красноярске, обратился с просьбой о помиловании. Об этом говорится в имеющихся в распоряжении РИА «Новости» документах.



«Стороной защиты представлен ответ на запрос, полученный от комиссии по вопросам помилования, согласно которому ходатайство о помиловании рассмотрено на заседании комиссии и принято решение о внесении президенту РФ соответствующего предложения по вопросу применения акта помилования в отношении осужденного», — говорится в материалах.

В отчёте комиссии также отмечается, что ФСИН дала Митволю положительную характеристику, и это было учтено.