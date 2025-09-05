Мессенджер MAX
5 сентября, 17:17

Экс-замглавы Росприроднадзора Митволь попросил Путина о помиловании

Обложка © РИА Новости / Илья Наймушин

Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь, осужденный за растрату средств при возведении метро в Красноярске, обратился с просьбой о помиловании. Об этом говорится в имеющихся в распоряжении РИА «Новости» документах.

«Стороной защиты представлен ответ на запрос, полученный от комиссии по вопросам помилования, согласно которому ходатайство о помиловании рассмотрено на заседании комиссии и принято решение о внесении президенту РФ соответствующего предложения по вопросу применения акта помилования в отношении осужденного», — говорится в материалах.

В отчёте комиссии также отмечается, что ФСИН дала Митволю положительную характеристику, и это было учтено.

Олег Митволь, бывший замглавы Росприроднадзора и экс-префект Северного административного округа Москвы, в 2023 году был осуждён по делу о хищении более 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. Суд приговорил его к 4,5 годам колонии общего режима. В июне 2025 года стало известно, что Митволь подал прошение об условно-досрочном освобождении, отбыв более половины срока наказания.

