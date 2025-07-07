ГУФСИН опровергла информацию о вымогательстве денег у Митволя за УДО

ГУФСИН по Московской области не подтвердила сообщений о вымогательстве денег у экс-чиновника Росприроднадзора Олега Митволя в обмен на содействие в условно-досрочном освобождении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Публикации в интернете о якобы вымогательстве средств у осужденного О.Л. Митволя в рамках УДО проверяются и пока не нашли подтверждения», — отметили в ведомстве, добавив, что официальных обращений по данному поводу в управление не поступало.