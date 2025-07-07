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Регион
7 июля, 08:40

ГУФСИН опровергла информацию о вымогательстве денег у Митволя за УДО

Обложка © Сергей Фадеичев/ТАСС

Обложка © Сергей Фадеичев/ТАСС

ГУФСИН по Московской области не подтвердила сообщений о вымогательстве денег у экс-чиновника Росприроднадзора Олега Митволя в обмен на содействие в условно-досрочном освобождении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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«Публикации в интернете о якобы вымогательстве средств у осужденного О.Л. Митволя в рамках УДО проверяются и пока не нашли подтверждения», — отметили в ведомстве, добавив, что официальных обращений по данному поводу в управление не поступало.

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Олег Митволь, бывший замглавы Росприроднадзора и экс-префект Северного административного округа Москвы, в 2023 году был осуждён по делу о хищении более 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. Суд приговорил его к 5 годам колонии общего режима. В июне 2025 года стало известно, что Митволь подал прошение об условно-досрочном освобождении, отбыв более половины срока наказания.

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Марина Фещенко
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