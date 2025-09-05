В Приморском крае на базе филиала Национального центра «Россия» прошла экспертная сессия Открытого диалога. Главной темой обсуждения стали «Инвестиции в связанность». Это мероприятие стало логическим продолжением Открытого диалога «Будущее мира. Новая платформа глобального роста», который состоялся в Москве в конце апреля.

Открывая сессию «Трансформация торговли и связанности в новой реальности», заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин, выступивший в роли модератора, обозначил ключевой глобальный сдвиг: страны БРИКС и глобального Юга выходят на первый план в мировой торговле, отодвигая прежние союзы на второй план.

«У нас действительно есть уже всё: и новые реальности глобальной экономики, и технологии, чтобы появилась новая архитектура мировой торговли. Она приходит не взамен старым институтам и старым торговым путям, она их дополняет», — отметил Орешкин.

Орешкин также заявил о положительном влиянии санкций и торговых ограничений на экономику России и других стран. Он ожидает, что Китай и Индия скоро ощутят их благоприятный эффект. По его мнению, в будущем страны «мирового большинства» будут стремиться к введению санкций, наблюдая их позитивные результаты.

Рахим Ошакбаев, главный экономист центра TALAP, отметил, что санкции способствовали укреплению российской экономики и стимулировали инновации. Он подчеркнул, что благодаря совместным усилиям государства и бизнеса удалось добиться значительной устойчивости, которая превзошла ожидания даже российских специалистов.

По мнению Цзянь Ляня, основателя Beijing Hengce Investment Consulting Co, наблюдается явный сдвиг в сторону расчетов в национальных валютах. Он привёл в пример сотрудничество Китая и России по привлечению рабочей силы из Эфиопии, где используются рублёвые платежи. Этот подход, как подчеркнул Лянь, способствует повышению экономической выгоды и снижению зависимости от доллара.

Фото © Пресс-служба Национального центра «Россия»

Пётр Иванов, возглавляющий логистику «Росатома» и ПАО «Дальневосточное морское пароходство», акцентировал внимание на критической роли собственного флота для поддержания торговых отношений. Он отметил, что резкий десятикратный рост ставок после ухода международных перевозчиков подтвердил острую необходимость в развитии национальных морских перевозок для обеспечения устойчивости международной торговли.