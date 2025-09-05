Мессенджер MAX
5 сентября, 17:53

ВОЗ сняла статус ЧС в связи с распространением оспы обезьян

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Diego Grandi

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сняла статус чрезвычайной ситуации международного значения с оспы обезьян (mpox). Соответствующее заявление сделал генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции.

Решение было принято на основании рекомендации чрезвычайного комитета ВОЗ после устойчивого снижения числа случаев заболевания и смертности в Демократической Республике Конго и других пострадавших странах, включая Бурунди, Сьерра-Леоне и Уганду. Гендиректор также отметил, что эксперты теперь лучше понимают пути передачи вируса и факторы риска.

«Более года назад я, следуя рекомендации чрезвычайного комитета, объявил о чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения международного значения в связи с распространением оспы обезьян (mpox) в Африке. В четверг комитет принял решение об отмене этой ситуации», — сказал Гебрейесус.

Ранее сообщалось, что в австралийском штате Новый Южный Уэльс выявлен первый случай заражения новым штаммом обезьяньей оспы. Заболевший мужчина недавно вернулся из Таиланда, где предположительно и заразился. Тем не менее вероятность широкого распространения данного штамма крайне мала.

