МИД Бельгии предупредил о системном шоке после конфискации российских активов
Глава МИД Бельгии Прево: Конфискация российских активов подорвёт доверие к евро
Конфискация замороженных активов России способна спровоцировать системный шок для европейской финансовой системы. С таким предупреждением выступил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево в интервью агентству AFP.
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что подобные действия могут вызвать катастрофические последствия для европейских финансовых рынков и серьёзно подорвать доверие к евро. По его словам, это отпугнёт другие страны, хранящие свои активы в Европе, поскольку они начнут опасаться аналогичных мер в будущем.
Прево отметил, что Бельгия, на территории которой находится значительная часть замороженных активов, не готова нести связанные с конфискацией риски в одиночку. Министр констатировал отсутствие энтузиазма у европейских партнёров в вопросах распределения ответственности за возможные последствия такого решения.
Ожидается, что Еврокомиссия представит предложения по дальнейшей судьбе российских активов в октябре. Для принятия любого решения потребуется единогласное одобрение всех 27 стран-членов ЕС, при этом не исключается возможность вето со стороны Венгрии или Словакии.
Ранее сообщалось, что более $1,3 млрд военной помощи Украине было направлено за счёт замороженных российских активов. Украина получила от Великобритании 4,7 млн патронов к стрелковому оружию, 60 тыс. артиллерийских снарядов и ракет, более 2,5 тыс. дронов, более 200 систем РЭБ, 100 единиц «лёгкого оружия», 30 автомобилей, а также дополнительное оборудование для борьбы с беспилотниками и ПВО.