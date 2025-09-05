Мессенджер MAX
Регион
5 сентября, 18:17

МИД Бельгии предупредил о системном шоке после конфискации российских активов

Глава МИД Бельгии Прево: Конфискация российских активов подорвёт доверие к евро

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /jarrow153

Конфискация замороженных активов России способна спровоцировать системный шок для европейской финансовой системы. С таким предупреждением выступил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево в интервью агентству AFP.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что подобные действия могут вызвать катастрофические последствия для европейских финансовых рынков и серьёзно подорвать доверие к евро. По его словам, это отпугнёт другие страны, хранящие свои активы в Европе, поскольку они начнут опасаться аналогичных мер в будущем.

Прево отметил, что Бельгия, на территории которой находится значительная часть замороженных активов, не готова нести связанные с конфискацией риски в одиночку. Министр констатировал отсутствие энтузиазма у европейских партнёров в вопросах распределения ответственности за возможные последствия такого решения.

Ожидается, что Еврокомиссия представит предложения по дальнейшей судьбе российских активов в октябре. Для принятия любого решения потребуется единогласное одобрение всех 27 стран-членов ЕС, при этом не исключается возможность вето со стороны Венгрии или Словакии.

Ранее сообщалось, что более $1,3 млрд военной помощи Украине было направлено за счёт замороженных российских активов. Украина получила от Великобритании 4,7 млн патронов к стрелковому оружию, 60 тыс. артиллерийских снарядов и ракет, более 2,5 тыс. дронов, более 200 систем РЭБ, 100 единиц «лёгкого оружия», 30 автомобилей, а также дополнительное оборудование для борьбы с беспилотниками и ПВО.

Юлия Сафиулина
