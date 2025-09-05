МИД Бельгии предупредил о системном шоке после конфискации российских активов

Конфискация замороженных активов России способна спровоцировать системный шок для европейской финансовой системы. С таким предупреждением выступил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево в интервью агентству AFP.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что подобные действия могут вызвать катастрофические последствия для европейских финансовых рынков и серьёзно подорвать доверие к евро. По его словам, это отпугнёт другие страны, хранящие свои активы в Европе, поскольку они начнут опасаться аналогичных мер в будущем.

Прево отметил, что Бельгия, на территории которой находится значительная часть замороженных активов, не готова нести связанные с конфискацией риски в одиночку. Министр констатировал отсутствие энтузиазма у европейских партнёров в вопросах распределения ответственности за возможные последствия такого решения.

Ожидается, что Еврокомиссия представит предложения по дальнейшей судьбе российских активов в октябре. Для принятия любого решения потребуется единогласное одобрение всех 27 стран-членов ЕС, при этом не исключается возможность вето со стороны Венгрии или Словакии.