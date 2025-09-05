Мессенджер MAX
5 сентября, 18:38

Фицо: Удары ВСУ по нефтяной инфраструктуре России бьют по Словакии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Endovitskiy

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что удары по нефтяной инфраструктуре на территории России наносят ущерб экономике его страны. Данное заявление он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Зеленским в Ужгороде.

«Я уважаю то, как любая страна защищает свои интересы, но нужно учитывать интересы и других. Удары по нефтяной инфраструктуре в России наносят ущерб и Словакии», — подчеркнул премьер

Премьер-министр отметил существование различных подходов к вопросам энергетики между Братиславой и Киевом, подчеркнув право всех государств получать энергоресурсы по приемлемым ценам из выбранных ими источников. При этом Фицо опроверг утверждения о том, что на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в Пекине обсуждалась экономическая блокада Украины, указав, что речь шла исключительно о двустороннем сотрудничестве между Словакией и Россией.

Ранее Владимир Зеленский заявил Роберту Фицо, что Украина прекращает поставки российской нефти и газа в Словакию. Он отметил, что страна готова к поставкам в республику но только, если энергетические ресурсы не принадлежат РФ.

