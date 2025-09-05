Белоруссия выразила протест Польше после задержания шпиона
В МИД Белоруссии заявили протест польскому дипломату из-за акта шпионажа
Министерство иностранных дел Беларуссии вызвало временного поверенного в делах Польши Кшиштофа Ожанну для вручения решительного протеста. Как передаёт ведомство, поводом послужило совершение польским гражданином Гжегожем Гавелом акта шпионажа на территории республики.
«Польскому дипломату был заявлен решительный протест и вручена соответствующая нота в связи с совершением гражданином Республики Польша Гжегожем Гавелом на территории Республики Беларусь акта шпионажа», — говорится в сообщении.
Белорусская сторона заявила о недопустимости подобных действий, которые грубо нарушают принципы добрососедства и наносят серьёзный ущерб двусторонним отношениям. Польскому дипломату была вручена соответствующая нота с требованием воздержаться от действий, наносящих ущерб национальной безопасности Беларуссии, и вернуться к цивилизованному диалогу.
Накануне сообщалось, что КГБ Белоруссии задержал поляка с секретными документами по учениям «Запад-2025». Задержанный мужчина 1998 года рождения является гражданином Польши и проживает в Кракове. Он признался, что в Лепеле (Витебская область) ему было поручено собирать сведения о предстоящих учениях «Запад-2025». Сотрудники контрразведки задержали его в момент получения секретного документа.