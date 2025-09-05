Белоруссия выразила протест Польше после задержания шпиона

Министерство иностранных дел Беларуссии вызвало временного поверенного в делах Польши Кшиштофа Ожанну для вручения решительного протеста. Как передаёт ведомство, поводом послужило совершение польским гражданином Гжегожем Гавелом акта шпионажа на территории республики.

«Польскому дипломату был заявлен решительный протест и вручена соответствующая нота в связи с совершением гражданином Республики Польша Гжегожем Гавелом на территории Республики Беларусь акта шпионажа», — говорится в сообщении.

Белорусская сторона заявила о недопустимости подобных действий, которые грубо нарушают принципы добрососедства и наносят серьёзный ущерб двусторонним отношениям. Польскому дипломату была вручена соответствующая нота с требованием воздержаться от действий, наносящих ущерб национальной безопасности Беларуссии, и вернуться к цивилизованному диалогу.