5 сентября, 19:03

Белоруссия выразила протест Польше после задержания шпиона

В МИД Белоруссии заявили протест польскому дипломату из-за акта шпионажа

Обложка © РИА Новости / Виктор Толочко

Министерство иностранных дел Беларуссии вызвало временного поверенного в делах Польши Кшиштофа Ожанну для вручения решительного протеста. Как передаёт ведомство, поводом послужило совершение польским гражданином Гжегожем Гавелом акта шпионажа на территории республики.

«Польскому дипломату был заявлен решительный протест и вручена соответствующая нота в связи с совершением гражданином Республики Польша Гжегожем Гавелом на территории Республики Беларусь акта шпионажа», — говорится в сообщении.

Белорусская сторона заявила о недопустимости подобных действий, которые грубо нарушают принципы добрососедства и наносят серьёзный ущерб двусторонним отношениям. Польскому дипломату была вручена соответствующая нота с требованием воздержаться от действий, наносящих ущерб национальной безопасности Беларуссии, и вернуться к цивилизованному диалогу.

Накануне сообщалось, что КГБ Белоруссии задержал поляка с секретными документами по учениям «Запад-2025». Задержанный мужчина 1998 года рождения является гражданином Польши и проживает в Кракове. Он признался, что в Лепеле (Витебская область) ему было поручено собирать сведения о предстоящих учениях «Запад-2025». Сотрудники контрразведки задержали его в момент получения секретного документа.

