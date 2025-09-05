Мессенджер MAX
5 сентября, 18:49

ООН распространит обращение России по инсценировке в Буче

Обращение представителей Российской Федерации к главе Организации Объединённых Наций Антониу Гутерришу по поводу инсценировки в Буче будет распространено в Совбезе и Генассамблее ООН. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова пресс-секретаря генсека всемирной организации Стефана Дюжаррика.

«При обращении любого государства-члена к генеральному секретарю с просьбой о распространении документа, этот документ распространяется», — заявил официальный представитель Гутерриша.

Дюжаррик обратил внимание, что тема событий в Буче многократно обсуждалась на встречах с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым. По его словам, позиция ООН по этому вопросу не претерпела никаких изменений.

Недавно официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала полученный представительством РФ ответ управления по правовым вопросам секретариата ООН по расследованию в Буче. По её словам, этот документ является не более чем простой отпиской.

Виталий Приходько
