ООН распространит обращение России по инсценировке в Буче

Обращение представителей Российской Федерации к главе Организации Объединённых Наций Антониу Гутерришу по поводу инсценировки в Буче будет распространено в Совбезе и Генассамблее ООН. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова пресс-секретаря генсека всемирной организации Стефана Дюжаррика.

«При обращении любого государства-члена к генеральному секретарю с просьбой о распространении документа, этот документ распространяется», — заявил официальный представитель Гутерриша.

Дюжаррик обратил внимание, что тема событий в Буче многократно обсуждалась на встречах с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым. По его словам, позиция ООН по этому вопросу не претерпела никаких изменений.