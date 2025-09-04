Захарова назвала полученный из ООН ответ по расследования в Буче отпиской

Ответ по расследованию событий в Буче, полученный российской миссией в Организации Объединённых Наций в июле, является простой отпиской. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе выступления на полях Восточного экономического форума.

«Лишь в июле текущего года <...> постпредство в Нью-Йорке получило ответ управления по правовым вопросам секретариата ООН, однако этот ответ не стоил и бумаги, на которой был написан. Просто язык не поворачивается назвать этот документ никак иначе, как отпиской», — сказала дипломат.