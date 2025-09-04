Захарова назвала полученный из ООН ответ по расследования в Буче отпиской
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Ответ по расследованию событий в Буче, полученный российской миссией в Организации Объединённых Наций в июле, является простой отпиской. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе выступления на полях Восточного экономического форума.
«Лишь в июле текущего года <...> постпредство в Нью-Йорке получило ответ управления по правовым вопросам секретариата ООН, однако этот ответ не стоил и бумаги, на которой был написан. Просто язык не поворачивается назвать этот документ никак иначе, как отпиской», — сказала дипломат.
Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что секретариат всемирной организации уклоняется от конструктивного взаимодействия с Российской Федерацией. Захарова добавила, что Москву подобное отношение не устраивает.
Ранее Мария Захарова заявила, что Россия не намерена обсуждать в какой-либо форме присутствие иностранного военного контингента на Украине, так как считает это угрозой безопасности. Она подчеркнула, что гарантии безопасности для Украины, которые требует главарь киевского режима Владимир Зеленский, носят «неприемлемый характер».