Сикорский: Украина должна оставаться в границах, которые способна защитить
Радослав Сикорский. Обложка © МИД Польши
Территориальные пределы Украины должны определяться её военными возможностями. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью TVP info.
По его словам, речь идёт о том, чтобы Киев сохранял контроль над теми землями, которые реально способен оборонять. Сикорский отметил, что не намерен диктовать украинскому руководству решения. Тем не менее министр добавил, что именно так Украина сможет сохранить перспективу интеграции с Европой.
