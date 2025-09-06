Тренер ПСЖ Луис Энрике получил перелом ключицы после падения с велосипеда

Главный тренер французского футбольного клуба ПСЖ Луис Энрике получил перелом ключицы, упав с велосипеда. Об этом сообщила пресс-служба клуба. 55-летний испанский специалист доставлен в отделение неотложной помощи, ему предстоит оперативное вмешательство.

«Пари Сен‑Жермен» выражает свою полную поддержку Луису Энрике и желает ему скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении.

Луис Энрике возглавляет ПСЖ с 2023 года. До этого он руководил такими командами, как «Рома», «Сельта», «Барселона» и сборная Испании.