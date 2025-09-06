Трамп высказался о роли Европы в урегулировании конфликта на Украине

Европейские страны стремятся урегулировать конфликт на Украине и будут играть ключевую роль в формировании гарантий безопасности для Киева. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме.

По словам Трампа, Соединённые Штаты окажут поддержку, но именно европейские лидеры выступят инициаторами в этом процессе, потому что они «хотят быть первыми». Республиканец заверил в том, что всё закончится.