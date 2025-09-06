В Еврокомиссии отреагировали на речь Путина об Украине
Euractiv: Еврокомиссия приветствует слова Путина о членстве Украины в ЕС
Обложка © Life.ru
Европейская комиссия выразила удовлетворение по поводу слов президента России Владимира Путина о возможном вступлении Украины в Европейский союз. Как передаёт издание Euractiv, с соответствующим комментарием выступила пресс-секретарь ЕК Паула Пиньо.
«Очень приветствуется то, что президент Путин видит место Украины в Европейском союзе», — заявила она.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что не против членства Украины в Евросоюзе и не ставит под сомнение её право заниматься своей экономической и хозяйственной деятельностью так, как она хочет, но против вступления Киева в НАТО.