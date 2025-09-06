Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 сентября, 00:36

В Еврокомиссии отреагировали на речь Путина об Украине

Euractiv: Еврокомиссия приветствует слова Путина о членстве Украины в ЕС

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Европейская комиссия выразила удовлетворение по поводу слов президента России Владимира Путина о возможном вступлении Украины в Европейский союз. Как передаёт издание Euractiv, с соответствующим комментарием выступила пресс-секретарь ЕК Паула Пиньо.

«Очень приветствуется то, что президент Путин видит место Украины в Европейском союзе», — заявила она.

«Судит по своим меркам»: Сийярто осадил Зеленского из-за потока жалоб
«Судит по своим меркам»: Сийярто осадил Зеленского из-за потока жалоб

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что не против членства Украины в Евросоюзе и не ставит под сомнение её право заниматься своей экономической и хозяйственной деятельностью так, как она хочет, но против вступления Киева в НАТО.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Еврокомиссия
  • Путин
  • ЕС
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar