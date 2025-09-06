В ФРГ призвали обсудить возвращение военнообязанных украинцев на родину

Председатель Христианско-социального союза (ХСС), премьер федеральной земли Бавария Маркус Зёдер заявил о необходимости рассмотреть вариант возвращения на Украину тех украинских граждан, кто годен к военной службе. Политик подчеркнул, что данный вопрос важно обсудить для обеспечения безопасности Незалежной, так как мира в стране пока не предвидится.

В интервью изданию Rheinische Post Зёдер также обратил внимание на то, что доля работающих украинцев в Германии заметно ниже, чем в других европейских странах, что, по его мнению, связано с выплатой социальных пособий.

«Это необходимо срочно изменить, и не только для недавно прибывших украинцев», — подчеркнул он.

В настоящее время в ФРГ находятся свыше 1,25 млн граждан Украины. По данным официальных властей ФРГ, приблизительно 700 тыс. из них получают так называемое «гражданское пособие» (Bürgergeld), предназначенное для них в отличие от просителей убежища из других стран. Среди этих 700 тысяч примерно 480 тыс. находятся в трудоспособном возрасте.