6 сентября, 01:48

В Италии задались вопросом, о чём думают «всадники апокалипсиса» после слов Путина про Украину

L'Antidiplomatico: Заявление Путина изменило планы коалиции желающих

Обложка © Life.ru

Предупреждение президента России Владимира Путина о последствиях отправки европейских войск на Украину сорвало планы «коалиции желающих». Об этом заявило итальянское издание L'Antidiplomatico. По мнению издания, заявление российского лидера поставило под сомнение готовность европейских стран отправлять свои войска на территорию Украины.

«О чём теперь думают в Париже эти всадники апокалипсиса и ревностные поджигатели конфликта, готовые отправить куда-нибудь на Украину тридцать тысяч человек, когда Владимир Путин заявил, что в случае необходимости они станут законной целью для российского оружия?» — говорится в публикации.

Итальянское издание акцентирует внимание на том, что Владимир Путин чётко обозначил: ввод западных войск на территорию Украины может стать лишь началом процесса, потенциально ведущего к её вступлению в Североатлантический альянс. Более того, L'Antidiplomatico сообщает, что российский президент назвал ввод европейских войск недопустимым и выразил мнение, что Брюссель якобы намеренно саботирует переговорный процесс, повышая ставки в конфликте.

Гарантии Киеву от «коалиции желающих» ничего не значат, заявил Медведев

Ранее на встрече в Париже участники «коалицией желающих» обманули Украину, заверив в своей готовности её защищать. Итоги недавнего мероприятия подверглись критике, их расценивают как формальное выражение поддержки Владимира Зеленского.

