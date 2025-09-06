Предупреждение президента России Владимира Путина о последствиях отправки европейских войск на Украину сорвало планы «коалиции желающих». Об этом заявило итальянское издание L'Antidiplomatico. По мнению издания, заявление российского лидера поставило под сомнение готовность европейских стран отправлять свои войска на территорию Украины.

«О чём теперь думают в Париже эти всадники апокалипсиса и ревностные поджигатели конфликта, готовые отправить куда-нибудь на Украину тридцать тысяч человек, когда Владимир Путин заявил, что в случае необходимости они станут законной целью для российского оружия?» — говорится в публикации.

Итальянское издание акцентирует внимание на том, что Владимир Путин чётко обозначил: ввод западных войск на территорию Украины может стать лишь началом процесса, потенциально ведущего к её вступлению в Североатлантический альянс. Более того, L'Antidiplomatico сообщает, что российский президент назвал ввод европейских войск недопустимым и выразил мнение, что Брюссель якобы намеренно саботирует переговорный процесс, повышая ставки в конфликте.