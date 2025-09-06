Песков заявил, что РФ не станет продавать энергоресурсы по невыгодной цене
Обложка © Life.ru
Россия не согласится на продажу энергоресурсов по цене, снижающей доходы государства. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Разумеется, Россия никогда не будет свои энергоресурсы продавать по цене, которая была бы невыгодной для нашей страны», — ответил Песков на вопрос касательно соглашения по проекту «Сила Сибири — 2».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что цены на газ для Китая по новому трубопроводу «Сила Сибири – 2» будут формироваться на рыночных принципах с использованием адаптированной международной формулы. Он также поздравил всех участников проекта, назвав его одним из крупнейших в мировом энергетическом секторе.