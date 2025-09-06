Песков заявил, что РФ не станет продавать энергоресурсы по невыгодной цене

Россия не согласится на продажу энергоресурсов по цене, снижающей доходы государства. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, Россия никогда не будет свои энергоресурсы продавать по цене, которая была бы невыгодной для нашей страны», — ответил Песков на вопрос касательно соглашения по проекту «Сила Сибири — 2».