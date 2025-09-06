Мессенджер MAX
6 сентября, 02:13

Песков заявил, что РФ не станет продавать энергоресурсы по невыгодной цене

Россия не согласится на продажу энергоресурсов по цене, снижающей доходы государства. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, Россия никогда не будет свои энергоресурсы продавать по цене, которая была бы невыгодной для нашей страны», — ответил Песков на вопрос касательно соглашения по проекту «Сила Сибири — 2».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что цены на газ для Китая по новому трубопроводу «Сила Сибири – 2» будут формироваться на рыночных принципах с использованием адаптированной международной формулы. Он также поздравил всех участников проекта, назвав его одним из крупнейших в мировом энергетическом секторе.

