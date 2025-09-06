Страны Европы теряют свой суверенитет в геополитическом противостоянии, в то время как Россия последовательно отстаивает свои национальные интересы. Об этом заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков в ходе пресс-конференции. По его словам, вектор мировой экономики смещается на Восток.

Кобяков отметил, что Восток — особенно Дальний Восток и Юго-Восточная Азия — сегодня является ключевой надеждой для мировой экономики и в некотором смысле для всего мира. Он заявил, что геополитическая игра, инициированная Западом, приближается к решающей стадии.

«Однако часть Запада, а конкретно Европа, можно уже смело сказать, от этой затеи проиграла. Она сегодня лишилась самостоятельности в области финансов, энергетики, технологий, политического выбора, по сути, суверенитета», — сказал советник президента РФ.

В заключение Кобяков добавил, что Россия в этой партии верно расставляет фигуры, подчеркнув, что побеждает тот, кто умеет выжидать.