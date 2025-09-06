Мантуров назвал ориентировочные сроки начала сборки «Волги»

«Группа ГАЗ» рассчитывает начать первые этапы сборки и производства автомобиля «Волга» к весне 2026 года. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров на брифинге.

«Насколько мне известно, насколько мне докладывалось, они рассчитывают к весне следующего года уже начать первые этапы сборки и производства», — заявил Мантуров.

В то же время Мантуров не стал комментировать возможность участия китайских партнёров в данном проекте.