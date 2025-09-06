Мессенджер MAX
6 сентября, 03:43

Над двумя районами Воронежской области за ночь сбили шесть беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили шесть украинских беспилотников над двумя районами Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«В результате падения обломков беспилотников в одном из районов произошло и затем оперативно ликвидировано возгорание травы, в другом незначительно повреждена кровля соцучреждения», — написал глава области в телеграм-канале.

Предварительно, атака обошлась без пострадавших.

Вечером 5 сентября силы ПВО сбили десять украинских дронов над Россией. Атакам подверглись Воронежская, Брянская и Смоленская области, а также акватория Чёрного моря.

