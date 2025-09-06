Над двумя районами Воронежской области за ночь сбили шесть беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили шесть украинских беспилотников над двумя районами Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«В результате падения обломков беспилотников в одном из районов произошло и затем оперативно ликвидировано возгорание травы, в другом незначительно повреждена кровля соцучреждения», — написал глава области в телеграм-канале.

Предварительно, атака обошлась без пострадавших.