Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский поделился мнением о фильме «Джентльмены» Гая Ричи, уточнив, что оценил бы картину лишь на тройку.

«Мы консерваторы чем отличаемся от либералов? Мы всё ценим. И мы ценим чужой успех и ценим ту колоссальную работу, крайне успешную, которую проделала американская цивилизация по установлению всемирного доминирования. И, безусловно, «Оскар», как часть идеологии и большая часть экономики», — подчеркнул Мединский на полях Восточного экономического форума.

Несмотря на признание заслуг американской цивилизации, Мединский оценил «Джентельменов» лишь на тройку. По его мнению, картина была снята без души, исключительно ради финансовой выгоды, причём на деньги, заработанные на российских пользователях. Это, по мнению Мединского, особенно обидно.