6 сентября, 03:52

ПВО сбила девять беспилотников в Смоленской области

Обложка © Telegram / Минобороны России

Смоленская область вновь подверглась атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Василий Анохин. По его словам, силами ПВО и ВКС Министерства обороны России были сбиты девять вражеских дронов.

«Уважаемые смоляне, наш регион вновь атаковали украинские БПЛА. Силами ПВО и ВКС Министерства обороны России сбиты 9 дронов противника», — написал Анохин.

По предварительной информации, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет. Губернатор призвал жителей соблюдать меры предосторожности. В частности, он попросил не приближаться к обломкам БПЛА и сообщать об их местонахождении по номеру экстренных служб 112.

Ранее Life.ru писал, что в Северском районе Краснодарского края прогремели взрывы, предположительно связанные с работой системы ПВО. Местные жители сообщили о звуках детонаций, которые были слышны около половины четвёртого ночи по московскому времени.

