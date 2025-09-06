ПВО сбила девять беспилотников в Смоленской области

Смоленская область вновь подверглась атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Василий Анохин. По его словам, силами ПВО и ВКС Министерства обороны России были сбиты девять вражеских дронов.

«Уважаемые смоляне, наш регион вновь атаковали украинские БПЛА. Силами ПВО и ВКС Министерства обороны России сбиты 9 дронов противника», — написал Анохин.

По предварительной информации, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет. Губернатор призвал жителей соблюдать меры предосторожности. В частности, он попросил не приближаться к обломкам БПЛА и сообщать об их местонахождении по номеру экстренных служб 112.