Расчёты ПВО перехватили 34 БПЛА ВСУ над пятью регионами РФ и Чёрным морем

С 23:00 мск 5 сентября до 7:00 мск 6 сентября расчёты противовоздушной обороны сбили 34 украинских беспилотника на территории пяти областей России и над Чёрным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Наибольшее количество БПЛА — 14 — сбили над акваторией Чёрного моря. Ещё восемь дронов ликвидировали в Смоленской области, пять — в Брянской области, по три — в Белгородской области и Краснодарском крае, один — над Калужской областью.