6 сентября, 04:28

Расчёты ПВО перехватили 34 БПЛА ВСУ над пятью регионами РФ и Чёрным морем

Обложка © Telegram / Минобороны России

С 23:00 мск 5 сентября до 7:00 мск 6 сентября расчёты противовоздушной обороны сбили 34 украинских беспилотника на территории пяти областей России и над Чёрным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Наибольшее количество БПЛА — 14 — сбили над акваторией Чёрного моря. Ещё восемь дронов ликвидировали в Смоленской области, пять — в Брянской области, по три — в Белгородской области и Краснодарском крае, один — над Калужской областью.

Новости СВО. ВС РФ освободили Марково, Северск в клещах, Зеленский умоляет о $6 млрд, Путин предрёк гибель войскам ЕС на Украине, 6 сентября

А ранее ВСУ предприняли попытку атаковать газодобывающее месторождение «Голицынское» в Чёрном море с использованием безэкипажных катеров, которые поддерживались беспилотниками «Текевер АР5». Один из катеров взорвался у опоры вышки «Крым-2», два других были уничтожены военными с помощью боеприпасов «Ланцет», один скрылся, но позднее его нашли.

Тимур Хингеев
