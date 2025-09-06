Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 сентября, 05:03

Песков: Система международных отношений трансформируется

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Мир переживает период масштабной трансформации международных отношений. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью РИА «Новости» на Восточном экономическом форуме.

«Это одна из очень важных инициатив, которые появляются в этом транзитарном периоде, в котором мы находимся. В периоде, когда вся система международных отношений, система международных экономических отношений, международно-правовых отношений фактически трансформируется. Но в какую сторону, точно мы пока не знаем», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин назвал предложение председателя Си Цзиньпина о глобальном управлении «очень своевременным». По его словам, инициатива направлена на позитив в работе между странами, которые были на саммите ШОС.

Кобяков: Европа утратила суверенитет, а Россия успешно продвигает интересы
Кобяков: Европа утратила суверенитет, а Россия успешно продвигает интересы
BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar