Песков: Система международных отношений трансформируется
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Мир переживает период масштабной трансформации международных отношений. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью РИА «Новости» на Восточном экономическом форуме.
«Это одна из очень важных инициатив, которые появляются в этом транзитарном периоде, в котором мы находимся. В периоде, когда вся система международных отношений, система международных экономических отношений, международно-правовых отношений фактически трансформируется. Но в какую сторону, точно мы пока не знаем», — сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин назвал предложение председателя Си Цзиньпина о глобальном управлении «очень своевременным». По его словам, инициатива направлена на позитив в работе между странами, которые были на саммите ШОС.