В Австрии испугались за нейтралитет после передачи Киеву миллиарда и спецпоездов
EXXpress: Австрийский парламент ждёт объяснений из-за подаренных Киеву поездов
Решение австрийского правительства передать Украине два специализированных поезда для монтажа и обслуживания контактных линий вызвало волну недовольства в парламенте страны. Оппозиционные депутаты усомнились в целесообразности такого шага на фоне растущей налоговой нагрузки и увеличения государственного долга, сообщила газета eXXpress.
Генеральный секретарь Австрийской партии свободы Кристиан Хафенекер выразил резкую критику, подчеркнув, что в то время как население страны сталкивается с постоянными финансовыми ограничениями, правительство словно щедро раздает дорогие ресурсы за границу. «Как будто миллиардные переводы Украине — это ещё не предел», — отметил он в своем обращении к кабинету министров.
«В то время как правительство накладывает одно бремя (налоговое) за другим на собственное население и гора долгов растёт, они (правительство) два специальных поезда просто раздают – как будто миллиардных переводов Украине пока не хватило», — сказал политик.
Особое беспокойство у оппозиции вызывает вопрос нейтралитета Австрии. Хафенекер предупредил, что нельзя исключать возможность использования этих поездов на фронтовой линии против России, что автоматически нарушит статус страны как нейтрального участника международных отношений.
Нейтралитет — вещь довольно зыбкая, особенно если страна уже дала Украине целый миллиард. Однако президент Австрии Ван дер Беллен утверждает, что Вена не способна давать Киеву оружие, поскольку военный потенциал страны слишком уж низок.