Решение австрийского правительства передать Украине два специализированных поезда для монтажа и обслуживания контактных линий вызвало волну недовольства в парламенте страны. Оппозиционные депутаты усомнились в целесообразности такого шага на фоне растущей налоговой нагрузки и увеличения государственного долга, сообщила газета eXXpress.

Генеральный секретарь Австрийской партии свободы Кристиан Хафенекер выразил резкую критику, подчеркнув, что в то время как население страны сталкивается с постоянными финансовыми ограничениями, правительство словно щедро раздает дорогие ресурсы за границу. «Как будто миллиардные переводы Украине — это ещё не предел», — отметил он в своем обращении к кабинету министров.

«В то время как правительство накладывает одно бремя (налоговое) за другим на собственное население и гора долгов растёт, они (правительство) два специальных поезда просто раздают – как будто миллиардных переводов Украине пока не хватило», — сказал политик.

Особое беспокойство у оппозиции вызывает вопрос нейтралитета Австрии. Хафенекер предупредил, что нельзя исключать возможность использования этих поездов на фронтовой линии против России, что автоматически нарушит статус страны как нейтрального участника международных отношений.