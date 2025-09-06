Песков: Большинство стран не хотят однополярного мира

Россия твёрдо убеждена, что большинство стран планеты отвергают идею однополярного мира, где одни диктуют свои условия остальным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с РИА «Новости» на Восточном экономическом форуме.

«Единственное, в чём мы убеждены, — что подавляющее большинство стран земного шара не хочет однополярного мира, не хочет, чтобы кто-то диктовал правила, хочет жить не по правилам, а по праву, и хочет ориентироваться на единственное, что у нас есть общее, – ООН, устав и принципы ООН», — сказал представитель Кремля.

При этом он отметил, что пока сложно сказать, удастся ли выработать что-то более совершенное, чем существующая система. По его словам, абсолютной уверенности в этом нет. Зато на фоне всей этой изменчивости появляются интересные предложения в рамках видения, которое разделяют Китай, РФ и страны Глобального Юга.