Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 сентября, 06:56

Песков: Большинство стран не хотят однополярного мира

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия твёрдо убеждена, что большинство стран планеты отвергают идею однополярного мира, где одни диктуют свои условия остальным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с РИА «Новости» на Восточном экономическом форуме.

«Единственное, в чём мы убеждены, — что подавляющее большинство стран земного шара не хочет однополярного мира, не хочет, чтобы кто-то диктовал правила, хочет жить не по правилам, а по праву, и хочет ориентироваться на единственное, что у нас есть общее, – ООН, устав и принципы ООН», — сказал представитель Кремля.

При этом он отметил, что пока сложно сказать, удастся ли выработать что-то более совершенное, чем существующая система. По его словам, абсолютной уверенности в этом нет. Зато на фоне всей этой изменчивости появляются интересные предложения в рамках видения, которое разделяют Китай, РФ и страны Глобального Юга.

Трамп: Буду рад присутствию Путина и Си Цзиньпина на саммите G20 в США
Трамп: Буду рад присутствию Путина и Си Цзиньпина на саммите G20 в США

Ранее глава РФ Владимир Путин заявил, что модель мира с ориентацией на Европу и Северную Америку уже отжила свой век. По его словам, теперь на сцену выйдут системы, учитывающие интересы куда более широкого круга стран.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • ООН
  • Китай
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar