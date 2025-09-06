Подпольщицу-украинку со связями в преступном мире поймали в Москве с бомбой
В Москве задержали работавшую на СБУ украинку со взрывчаткой
Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy
В Москве прошла операция силовиков по задержанию гражданки Украины Головаш А. со взрывчаткой по обвинению на работе на СБУ и другие спецслужбы Незалежной. При ней находилась взрывчатка, рассказали источники в правоохранительных органах.
«Задержана гражданка Украины Головаш А.К., ей предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ)», — приводит сообщение ТАCC.
По данным следствия, украинка имеет связи с криминальным миром в разных странах мира. Помимо этого, у неё есть навыки конспирации и «противодействия деятельности правоохранительных органов». Решением Мещанского районного суда Москвы подпольщица помещена под стражу. Обвиняемая уже признала свою вину в инкриминируемых деяниях. Исходя из санкций статьи Уголовного кодекса РФ, арестантка может отправиться в колонию на 15 лет.
А ранее жительницу Волгоградской области поймали при попытке пронести в здание ФСБ в Крыму икону с бомбой. При осмотре силовики нашли и обезвредили СВУ фугасного типа мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте. Оказалось, что перед отправкой в «командировку» куратор заставил её взять под залог квартиры несколько кредитов на сумму более чем 3 млн рублей и перевести им по предоставленным ими реквизитам.