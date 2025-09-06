Подпольщицу-украинку со связями в преступном мире поймали в Москве с бомбой

В Москве прошла операция силовиков по задержанию гражданки Украины Головаш А. со взрывчаткой по обвинению на работе на СБУ и другие спецслужбы Незалежной. При ней находилась взрывчатка, рассказали источники в правоохранительных органах.

«Задержана гражданка Украины Головаш А.К., ей предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ)», — приводит сообщение ТАCC.

По данным следствия, украинка имеет связи с криминальным миром в разных странах мира. Помимо этого, у неё есть навыки конспирации и «противодействия деятельности правоохранительных органов». Решением Мещанского районного суда Москвы подпольщица помещена под стражу. Обвиняемая уже признала свою вину в инкриминируемых деяниях. Исходя из санкций статьи Уголовного кодекса РФ, арестантка может отправиться в колонию на 15 лет.