Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 сентября, 06:54

Подпольщицу-украинку со связями в преступном мире поймали в Москве с бомбой

В Москве задержали работавшую на СБУ украинку со взрывчаткой

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

В Москве прошла операция силовиков по задержанию гражданки Украины Головаш А. со взрывчаткой по обвинению на работе на СБУ и другие спецслужбы Незалежной. При ней находилась взрывчатка, рассказали источники в правоохранительных органах.

«Задержана гражданка Украины Головаш А.К., ей предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ)», — приводит сообщение ТАCC.

По данным следствия, украинка имеет связи с криминальным миром в разных странах мира. Помимо этого, у неё есть навыки конспирации и «противодействия деятельности правоохранительных органов». Решением Мещанского районного суда Москвы подпольщица помещена под стражу. Обвиняемая уже признала свою вину в инкриминируемых деяниях. Исходя из санкций статьи Уголовного кодекса РФ, арестантка может отправиться в колонию на 15 лет.

Два подростка пытались заложить бомбу на проходной оборонного завода в Ижевске
Два подростка пытались заложить бомбу на проходной оборонного завода в Ижевске

А ранее жительницу Волгоградской области поймали при попытке пронести в здание ФСБ в Крыму икону с бомбой. При осмотре силовики нашли и обезвредили СВУ фугасного типа мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте. Оказалось, что перед отправкой в «‎командировку» куратор заставил её взять под залог квартиры несколько кредитов на сумму более чем 3 млн рублей и перевести им по предоставленным ими реквизитам.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Украина
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar