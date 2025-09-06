Мессенджер MAX
«Моя Виктория»: Бросивший супругу с тремя детьми актёр Носков вновь женился

Актёр Носков тайно женился во второй раз и представил избранницу журналистам

Российский актёр Илья Носков, известный по сериалу Азазель», тайно женился во второй раз и вышел в свет с новой возлюбленной. Журналисты встретили пару на премьере фильма «Семейное счастье». Как пишет Woman.ru, артист не стал скрывать статус спутницы и назвал её женой.

«В моей жизни всё меняется стремительно. Совсем недавно у меня всё поменялось, жизнь — это переменчивая штука. Это моя жена Виктория», — сказал Носков.

Он не стал комментировать развод с прежней супругой Полиной, от которой у него трое детей. Актёр лишь загадочно пояснил, что счастье для него — это возможность смотреть с любимым человеком не только в одну сторону, но и друга на друга, уметь «поддерживать, укреплять, возвышать, вдохновлять, утешать». Носков добавил, что отношения его детей от первого брака с новой избранницей сложные, причину этого он объяснять не стал.

Носков с 2004 годы был женат на Полине Васильевой, они прожили вместе почти 20 лет. Пара воспитала троих детей. Как ранее рассказывал в интервью Носков, он сам принимал роды у бывшей супруги. Публично о разводе семья не говорила.

Ранее сообщалось, что с олимпийского чемпиона и хоккеиста «Авангарда» Ивана Телегина судебные приставы взыскивают почти 72 млн рублей, часть суммы предназначена бывшей жене, заслуженной артистке России Пелагее. Пара долго судилась по поводу раздела имущества и алиментов на детей. Суд принял сторону Пелагеи.

