«Моя Виктория»: Бросивший супругу с тремя детьми актёр Носков вновь женился

Российский актёр Илья Носков, известный по сериалу Азазель», тайно женился во второй раз и вышел в свет с новой возлюбленной. Журналисты встретили пару на премьере фильма «Семейное счастье». Как пишет Woman.ru, артист не стал скрывать статус спутницы и назвал её женой.

Илья Носков с экс-супругой и детьми. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ilya_noskov_official

«В моей жизни всё меняется стремительно. Совсем недавно у меня всё поменялось, жизнь — это переменчивая штука. Это моя жена Виктория», — сказал Носков.

Он не стал комментировать развод с прежней супругой Полиной, от которой у него трое детей. Актёр лишь загадочно пояснил, что счастье для него — это возможность смотреть с любимым человеком не только в одну сторону, но и друга на друга, уметь «поддерживать, укреплять, возвышать, вдохновлять, утешать». Носков добавил, что отношения его детей от первого брака с новой избранницей сложные, причину этого он объяснять не стал.

Носков с 2004 годы был женат на Полине Васильевой, они прожили вместе почти 20 лет. Пара воспитала троих детей. Как ранее рассказывал в интервью Носков, он сам принимал роды у бывшей супруги. Публично о разводе семья не говорила.