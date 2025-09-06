Стендаперша Зоя Яровицына с помощью 3 предметов доказала, что она – «старовер»

Артистка стендапа Зоя Яровицына рассказала про памятные для себя предметы. К примеру, звезда «Женского стендапа» не выходит из дома без книги, потому что даже в самом плотном дне могут возникнуть паузы, которые лучше заполнить литературой, а не лентой соцсетей.

«Да, я старовер, у меня книжки бумажные, тяжёлые. Меня часто спрашивают, как я так успеваю много читать. Многое как раз зависит от того, есть ли у тебя под рукой книга», — отметила собеседница Леди Mail.

Второй значимый предмет предмет — это набор от обеда, который дали юмористке на рейсе из Чили в Антарктиду. В «пингвиний перекус» входят сэндвич и йогурт. Зоя забрала коробочку на память о необычном путешествии. Кстати, у неё есть «фетиш» на всё, что связано с пингвинами. Кроме того, Яровицына показывает номер журнала Cosmopolitan за апрель 2021 года, в котором есть её интервью.

«Этот номер символизирует для меня, как закольцевалась моя жизнь, как исполнилась моя мечта, потому что, когда я была подростком, я читала журналы, я видела там женщин прекрасных и мечтала там быть сама», — объяснила артистка.