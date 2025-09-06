Российский сухогруз терпит бедствие на реке Дон

Сухогруз «Русич-5», длиной 128 метров и шириной 16, столкнулся с неожиданной проблемой при выходе из гидроузла на реке Дон вблизи Константиновска. Судно, плавающее под российским флагом, внезапно село на мель, остановившись на мелководье. Об этом сообщает SHOT.

На борту находятся 12 человек экипажа, и пока нет сведений о пострадавших. Сухогруз перевозит пшеницу. Информации о возможном разливе топлива также пока не поступало, однако к месту происшествия уже направлены два буксира для оказания помощи и буксировки судна.

По предварительным данным, «Русич-5» не заблокировал судоходный путь по реке, что снижает риски для других участников движения.