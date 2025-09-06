В 2015 году высшее политическое руководство Украины утвердило секретный документ, подписание которого означало начало масштабной подрывной и террористической деятельности на территории РФ. Об этом рассказал ТАCC бывший офицер СБУ Василий Прозоров.

По его словам, зона влияния таких операций выходила далеко за пределы Донецкой и Луганской народных республик, охватывая и регионы России, которые тогда не относились к Донбассу. Этот шаг стал ответом на неудачи военной кампании Киева в 2014–2015 годах.

Инициатором данного решения выступал экс-президент Украины Пётр Порошенко*. Для реализации поставленных задач, по данным Прозорова, было сформировано отдельное управление в структуре украинской контрразведки.

Ранее военный корреспондент рассказал о провальной попытке украинской ДРГ устроить теракт в Брянской области. Боевики были захвачены при попытке подрыва железной дороги в регионе.