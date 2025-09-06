Мессенджер MAX
6 сентября, 07:57

Песков рассказал, что внуки научили Путина «шарить за кринж»

Песков: Путину знаком современный сленг, ведь у него есть внуки

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин знаком со сленгом современной молодёжи, ведь у него есть внуки. Однако в повседневной жизни от российского лидера вряд ли можно услышать слово «кринж». Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума.

«У президента есть семья, у президента есть внуки. И, конечно, скажем так, проявления современной субкультуры не могут обойти его стороной», — пояснил Песков.

Представитель Кремля добавил, что в жизни Путин всё же выражается несколько иначе, а выражения вроде «гайз, эти траблы — полный кринж» обычно не доносятся из его кабинета.

Ранее Владимиру Путину во Владивостоке показали переводчик с зумерского, который способен переводить сленг на русский литературный язык. Глава государства внимательно выслушал некоторые популярные сленговые словечки.

