Стало известно, когда россиянам на работе начнут платить до 1 млн рублей за ребёнка

В России работодатели будут иметь право платить до 1 миллиона рублей сотрудникам за рождение ребёнка, нововведение вступит в силу с 2026 года, а сама выплата не станет облагаться налогами. Об этом рассказал в интервью РИА «Новости» на ВЭФ-2025 председатель Наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек», председатель Общественного совета при Минтруде России Константин Абрамов.

«С 2026 года они (работодатели) могут до миллиона заплатить за рождение ребенка. Это не будет облагаться налогами, для бизнеса это выгодно будет, и для человека, конечно, выгодно до миллиона можно будет получить выплату за ребёнка», — пояснил он.

Абрамов уверен, что российские предприниматели заинтересованы в хороших работниках и готовы пойти на меры по их удержанию в штате. В частности подобные выплаты помогут сотруднику быть лояльнее к работодателю, спокойно провести декретный отпуск и вернуться на то же самое место.