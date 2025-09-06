Закрытый гроб и огромные очереди: Милан прощается с Джорджо Армани
В Милане началась церемония прощания с модельером Джорджо Армани
Обложка © Getty Images / Stephane Cardinale - Corbis
В Милане прощаются с модельером Джорджо Армани, который ушёл из жизни 4 сентября. Траурная церемония проходит в выставочном центре Armani / Teatro. К зданию выстроились две очереди: первая — из сотрудников компании Armani, а во второй стоят простые граждане, желающие проститься со знаменитостью.
Очереди растянулись на сотни метров. Многие итальянцы пришли к месту, помня о заслугах Армани в мире моды, а также о его благотворительных инициативах. С самого утра организаторы запускают по десять человек из каждой очереди внутрь центра. Закрытый гроб стилиста стоит в огромном зале, который украшен многочисленными напольными светильниками. На киноэкран, позади гроба, выведена цитата Армани.
«Знак, который надеюсь оставить, состоит из старания, уважения и внимания к людям и действительности», — сказано в тексте.
Присутствующим приходится стоять в очереди как минимум два часа, при этом количество людей продолжает расти.
Напомним, модельер Джорджо Армани скончался 4 сентября в кругу близких людей, ранее сообщалось об ухудшении его здоровья незадолго до смерти. Ему был 91 год. Мэр Милана Джузеппе Сала объявил траур в городе в день прощания с модельером 6-7 сентября. Похороны пройдут в частном порядке, согласно воле покойного.