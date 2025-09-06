Мессенджер MAX
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

6 сентября, 09:13

В Чёрном море уничтожили быстроходный катер ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Igor Grochev

Российские военные уничтожили быстроходный безэкипажный катер ВСУ в водах Чёрного моря. Об этом доложило Минобороны России в сводке о ходе СВО 6 сентября.

«Силами Черноморского флота уничтожен быстроходный безэкипажный катер ВСУ», — отчитались в МО РФ.

Расчёты ПВО перехватили 34 БПЛА ВСУ над пятью регионами РФ и Чёрным морем
А ранее ВСУ предприняли попытку атаковать газодобывающее месторождение «Голицынское» в Чёрном море с использованием безэкипажных катеров, которые поддерживались беспилотниками «Текевер АР5». Один из катеров взорвался у опоры вышки «Крым-2», два других были уничтожены военными с помощью боеприпасов «Ланцет», один скрылся, но позднее его нашли.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • черноеморе
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
