В Чёрном море уничтожили быстроходный катер ВСУ

Российские военные уничтожили быстроходный безэкипажный катер ВСУ в водах Чёрного моря. Об этом доложило Минобороны России в сводке о ходе СВО 6 сентября.

А ранее ВСУ предприняли попытку атаковать газодобывающее месторождение «Голицынское» в Чёрном море с использованием безэкипажных катеров, которые поддерживались беспилотниками «Текевер АР5». Один из катеров взорвался у опоры вышки «Крым-2», два других были уничтожены военными с помощью боеприпасов «Ланцет», один скрылся, но позднее его нашли.