Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

6 сентября, 09:26

Российские силы ПВО за сутки сбили 5 авиабомб и 160 беспилотников ВСУ

За прошедшие сутки российские силы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 5 управляемых авиационных бомб и 160 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, принадлежащих Вооруженным силам Украины. Об этом заявили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Всего с момента начала специальной военной операции общие потери украинской стороны составили: 666 самолётов, 283 вертолёта, 82 040 беспилотных летательных аппаратов, 627 зенитных ракетных комплексов, 24 973 танка и других боевых бронированных машин, 1 589 боевых машин реактивных систем залпового огня, 29 289 единиц полевой артиллерии и минометов, а также 41 170 единиц специальной военной автомобильной техники.

Новости СВО. ВС РФ освободили Марково, Северск в клещах, Зеленский умоляет о $6 млрд, Путин предрёк гибель войскам ЕС на Украине, 6 сентября
А ранее российские Вооружённые силы осуществили высокоточные удары по военным целям в Одесской области. В числе поражённых объектов оказался небольшой прибрежный отель. По имеющимся данным, здание использовалось военнослужащими ВСУ, а также иностранными инструкторами. При отеле находился собственный причал, служивший площадкой для отработки военно-морских операций, в частности, погрузки и высадки десанта с катеров.

Николь Вербер
