За прошедшие сутки российские силы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 5 управляемых авиационных бомб и 160 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, принадлежащих Вооруженным силам Украины. Об этом заявили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Всего с момента начала специальной военной операции общие потери украинской стороны составили: 666 самолётов, 283 вертолёта, 82 040 беспилотных летательных аппаратов, 627 зенитных ракетных комплексов, 24 973 танка и других боевых бронированных машин, 1 589 боевых машин реактивных систем залпового огня, 29 289 единиц полевой артиллерии и минометов, а также 41 170 единиц специальной военной автомобильной техники.