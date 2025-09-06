Песков назвал врагами России финансировавшие ВСУ иностранные компании

Иностранные компании, которые финансировали Вооружённые силы Украины, отныне считаются врагами Российской Федерации. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с ТАСС на полях Восточного экономического форума.

«Те, кто финансировал ВСУ, — это третья история. И, конечно, эти компании уже стали врагами, и к ним так и надо относиться», — подчеркнул Песков.

Поясняя позицию Москвы, представитель Кремля отметил, что власти готовы к диалогу с теми брендами, которые при уходе с российского рынка выполнили все свои обязательства перед клиентами и партнёрами. В то же время Песков добавил, что компании, действовавшие непорядочно, столкнутся с серьёзными проблемами при попытке возобновить коммерческую деятельность в России.