Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 сентября, 09:54

Песков назвал врагами России финансировавшие ВСУ иностранные компании

Обложка © Life.ru

Иностранные компании, которые финансировали Вооружённые силы Украины, отныне считаются врагами Российской Федерации. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с ТАСС на полях Восточного экономического форума.

«Те, кто финансировал ВСУ, — это третья история. И, конечно, эти компании уже стали врагами, и к ним так и надо относиться», — подчеркнул Песков.

Поясняя позицию Москвы, представитель Кремля отметил, что власти готовы к диалогу с теми брендами, которые при уходе с российского рынка выполнили все свои обязательства перед клиентами и партнёрами. В то же время Песков добавил, что компании, действовавшие непорядочно, столкнутся с серьёзными проблемами при попытке возобновить коммерческую деятельность в России.

Ранее Путин заявил, что западные компании понесли убытки, уходя из РФ, но многие из них готовы вернуться, как только исчезнут политические ограничения. Он заявил, что Россия ведёт последовательную внешнюю и экономическую политику. Уход иностранных компаний, по его мнению, был вызван исключительно политическими ограничениями, а не курсом российских властей на разрыв деловых отношений.

Александра Мышляева
