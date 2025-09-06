«Прекрасный город»: Американский рэпер Busta Rhymes признался Москве в любви
Обложка © ТАСС / EPA / CAROLINE BREHMAN
Американский рэпер Busta Rhymes выступил в Москве и признался в любви к российской столице.
Артист представил свою программу на фестивале «Проекция» в кинопарке «Москино», где исполнил главные хиты, а также композиции, записанные совместно с Мэрайей Кэри и Джанет Джексон. Для выступления последних был использован голографический формат — их образы проецировались на огромный экран.
«У меня был большой перерыв, я долго не был в Москве, и очень рад, что снова сюда приехал. Москва — прекрасный город, здесь замечательные люди», — признался исполнитель со сцены.
Он добавил, что считает возвращение в российскую столицу особенным, ведь давно хотел порадовать российских слушателей живым концертом.
Накануне стало известно, что американский рэпер Rick Ross может впервые выступить в РФ. Организовать его концерт взялся певец Тимати. Предполагается, что гость из Штатов пробудет в России только день, а его выступление пройдёт ночью в одном из клубов столицы.