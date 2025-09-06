ЕС не только утратил контроль над собственным континентом, но и практически отказался от прежних разговоров о демократии, которую долгое время позиционировал как свою исключительную привилегию. Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.

«Они практически свели на нет разговоры о демократии, которую только они знают, как развивать, потому что они не сумели сохранить Европу. То есть свой собственный континент они профукали. Это факт», — сказала дипломат в беседе с ТАCС.

Она отметила, что теперь уроки по урегулированию конфликтов и поддержанию мира преподают страны Азии, Африки и Латинской Америки — те регионы, которые раньше слушали наставления из Брюсселя. Вместо того чтобы вести диалог о развитии демократии, Европа столкнулась с масштабной гуманитарной катастрофой прямо на своих границах.