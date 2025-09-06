Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела аналогию между отношениями США и Европейского союза и персонажами из сказки про Белоснежку. Своё видение ситуации она изложила в ходе общения с журналистами на Восточном экономическом форуме.

«Семь гномов как раз помогали Белоснежке. Они её как-то окружили заботой, они её как-то поддерживали. Они точно не угрожали ей, не корчили морды и самое главное — не собирались приводить Белоснежке ту страшную ведьму, которая хотела её убить», — заявила она.

По мнению дипломата, в американо-европейских связях наблюдается двойственность. Захарова отметила, что Соединённые Штаты выступают в роли главного героя, от которого зависят страны ЕС и которому вынуждены прислуживать. При этом либеральные элиты Евросоюза испытывают ненависть к хозяину Белого дома Дональду Трампу из-за его консервативного курса.

Захарова подчеркнула, что двуличная позиция руководителей европейских государств не означает, что такой же точки зрения придерживаются и простые жители этих стран. Она уточнила, что в данном контексте речь идёт не о конкретных деятелях или народах, а о режимах, которые, по ее выражению, «мутировавшие гномы».