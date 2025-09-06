Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 сентября, 11:00

Украинский колледж решил сжечь аттестат переехавшего в Россию блогера Бабича

Украинский колледж отказался выдать аттестат блогеру Бабичу для учёбы в России

Артур Бабич. Обложка © VK / Артур Бабич

Артур Бабич. Обложка © VK / Артур Бабич

Украинский колледж отказался выдать аттестат блогеру и музыканту Артуру Бабичу для поступления в московский вуз, пригрозив уничтожить документы. Об этом Mash узнал у директора артиста.

По его словам, администрация учебного заведения в Кривом Роге заявила, что скорее сожжёт аттестат, чем позволит ему учиться в России. Бабич, переехавший в Москву ещё в 2018 году, планировал поступить в РТУ МИРЭА после получения российского паспорта.

Единственный вариант — дождаться российского паспорта, а затем пытаться договориться о поступлении: сначала в предуниверсарий, потом в сам вуз.

Директор блогера пояснил, что из-за этого инцидента Артур пропустит текущий учебный год. Для получения документа теперь потребуется прохождение дополнительных бюрократических процедур уже после официального получения российского гражданства.

«Просто бабусинка»: Блогерша Аня Покров раскрыла детали будущей свадьбы с Бабичем
«Просто бабусинка»: Блогерша Аня Покров раскрыла детали будущей свадьбы с Бабичем

Напомним, что Артур Бабич в марте обратился в миграционный центр с запросом о получении гражданства России. Молодой человек также обратился к российским СМИ с просьбой не называть его украинским тиктокером.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar