Украинский колледж решил сжечь аттестат переехавшего в Россию блогера Бабича

Украинский колледж отказался выдать аттестат блогеру и музыканту Артуру Бабичу для поступления в московский вуз, пригрозив уничтожить документы. Об этом Mash узнал у директора артиста.

По его словам, администрация учебного заведения в Кривом Роге заявила, что скорее сожжёт аттестат, чем позволит ему учиться в России. Бабич, переехавший в Москву ещё в 2018 году, планировал поступить в РТУ МИРЭА после получения российского паспорта.

Единственный вариант — дождаться российского паспорта, а затем пытаться договориться о поступлении: сначала в предуниверсарий, потом в сам вуз.

Директор блогера пояснил, что из-за этого инцидента Артур пропустит текущий учебный год. Для получения документа теперь потребуется прохождение дополнительных бюрократических процедур уже после официального получения российского гражданства.