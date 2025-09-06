Украинский колледж решил сжечь аттестат переехавшего в Россию блогера Бабича
Артур Бабич. Обложка © VK / Артур Бабич
Украинский колледж отказался выдать аттестат блогеру и музыканту Артуру Бабичу для поступления в московский вуз, пригрозив уничтожить документы. Об этом Mash узнал у директора артиста.
По его словам, администрация учебного заведения в Кривом Роге заявила, что скорее сожжёт аттестат, чем позволит ему учиться в России. Бабич, переехавший в Москву ещё в 2018 году, планировал поступить в РТУ МИРЭА после получения российского паспорта.
Единственный вариант — дождаться российского паспорта, а затем пытаться договориться о поступлении: сначала в предуниверсарий, потом в сам вуз.
Директор блогера пояснил, что из-за этого инцидента Артур пропустит текущий учебный год. Для получения документа теперь потребуется прохождение дополнительных бюрократических процедур уже после официального получения российского гражданства.
Напомним, что Артур Бабич в марте обратился в миграционный центр с запросом о получении гражданства России. Молодой человек также обратился к российским СМИ с просьбой не называть его украинским тиктокером.