«Просто бабусинка»: Блогерша Аня Покров раскрыла детали будущей свадьбы с Бабичем

Популярный блогер Аня Покров (Анна Покровская) получила предложение руки и сердца от своего избранника, известного тиктокера и музыканта Артура Бабича. В беседе с Леди Mail интернет-звезда поделилась своим видением предстоящей свадебной церемонии.

«Хочется, конечно, праздник, чтобы это было масштабно и красиво. С его датой ещё не определились, как только мы её выберем, так вы сразу все узнаете», — пояснила Покров.

Также блогер вкратце высказалась о планах потомство. Пара вместе уже пять лет, что по современным меркам является значительным периодом времени. По словам девушки, они оба любят детей. Кроме того, секрет их крепких отношений с Артуром кроется в мягком характере Покров.

«Я просто бабусинка, и выравниваю все наши конфликты. На самом деле всё правда просто: Артур очень сильно меня любит, а я очень сильно люблю его. И тем самым мы понимаем, что никакие разногласия не должны вставать между нашими чувствами», — поделилась блогер.

Кроме того, тиктокерша, которая ранее признавалась в эпизодической ревности к своему возлюбленному, теперь заявляет, что почти избавилась от этого чувства. Сейчас у девушки просто нет причин для ревности, и оказалось, что она не такая уж и ревнивая.