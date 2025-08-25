Мессенджер MAX
25 августа, 13:11

«Просто бабусинка»: Блогерша Аня Покров раскрыла детали будущей свадьбы с Бабичем

Блогер Аня Покров мечтает о масштабной и красивой свадьбе с тиктокером Бабичем

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pokrov90

Популярный блогер Аня Покров (Анна Покровская) получила предложение руки и сердца от своего избранника, известного тиктокера и музыканта Артура Бабича. В беседе с Леди Mail интернет-звезда поделилась своим видением предстоящей свадебной церемонии.

«Хочется, конечно, праздник, чтобы это было масштабно и красиво. С его датой ещё не определились, как только мы её выберем, так вы сразу все узнаете», — пояснила Покров.

Также блогер вкратце высказалась о планах потомство. Пара вместе уже пять лет, что по современным меркам является значительным периодом времени. По словам девушки, они оба любят детей. Кроме того, секрет их крепких отношений с Артуром кроется в мягком характере Покров.

«Я просто бабусинка, и выравниваю все наши конфликты. На самом деле всё правда просто: Артур очень сильно меня любит, а я очень сильно люблю его. И тем самым мы понимаем, что никакие разногласия не должны вставать между нашими чувствами», — поделилась блогер.

Кроме того, тиктокерша, которая ранее признавалась в эпизодической ревности к своему возлюбленному, теперь заявляет, что почти избавилась от этого чувства. Сейчас у девушки просто нет причин для ревности, и оказалось, что она не такая уж и ревнивая.

Блогер Артур Бабич отрёкся от Украины и приехал за российским паспортом
А ранее Life.ru рассказывал, что Аня Покров отсудила 1,9 млн рублей у коммуникационного агентства. Изначально инфлюенсер подавала иск на сумму 3,355 млн рублей, обвиняя агентство в нарушении условий договора. В ходе разбирательства блогер уменьшила свои требования до 1,87 млн рублей.

