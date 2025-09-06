Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 сентября, 13:12

В преддверии Кровавой Луны россиян призвали остерегаться агрессивных психопатов

Астролог Зак: Кровавая луна может повлиять на психику и вызывать агрессию

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Полное лунное затмение, которое произойдёт 7 сентября, станет самым продолжительным за последние три года. Учёные считают это событие уникальным, поскольку в течение полутора часов в небе будет наблюдаться так называемая «Кровавая Луна». Однако спутник Земли оказывает значительное влияние на психику людей, а в периоды затмений воздействие усиливается многократно, предупредил астролог Борис Зак.

Собеседник 360.ru, отметил, что в такие моменты люди становятся особенно возбудимыми, агрессивными и склонными к неадекватным поступкам. Поэтому за три-четыре дня до 7 сентября и после этого периода следует избегать общения с людьми с нестабильной психикой и не провоцировать их на агрессию. В то же время эксперт подчеркнул, что ситуация будет смягчена, поскольку предстоящее лунное затмение произойдёт в знаке Рыб. Это принесёт больше успокаивающей и миролюбивой энергии.

«Но всё же Рыбы способны затуманивать разум, потому от неадекватных людей лучше держаться подальше. Также нужно стараться не отвечать на звонки с незнакомых номеров — в это время легко попасться на удочку мошенников», — подчеркнул он.

Лунное затмение 7 сентября: Чем опасна Кровавая Луна, что важно успеть до неё и топ-5 запретов
Лунное затмение 7 сентября: Чем опасна Кровавая Луна, что важно успеть до неё и топ-5 запретов

Напомним, в ночь с 7 на 8 сентября 2025 года жители России смогут наблюдать редкое астрономическое явление — «Кровавую Луну» (полное лунное затмение). Спутник Земли приобретёт характерный алый оттенок на 82 минуты.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar