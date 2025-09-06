В преддверии Кровавой Луны россиян призвали остерегаться агрессивных психопатов

Полное лунное затмение, которое произойдёт 7 сентября, станет самым продолжительным за последние три года. Учёные считают это событие уникальным, поскольку в течение полутора часов в небе будет наблюдаться так называемая «Кровавая Луна». Однако спутник Земли оказывает значительное влияние на психику людей, а в периоды затмений воздействие усиливается многократно, предупредил астролог Борис Зак.

Собеседник 360.ru, отметил, что в такие моменты люди становятся особенно возбудимыми, агрессивными и склонными к неадекватным поступкам. Поэтому за три-четыре дня до 7 сентября и после этого периода следует избегать общения с людьми с нестабильной психикой и не провоцировать их на агрессию. В то же время эксперт подчеркнул, что ситуация будет смягчена, поскольку предстоящее лунное затмение произойдёт в знаке Рыб. Это принесёт больше успокаивающей и миролюбивой энергии.

«Но всё же Рыбы способны затуманивать разум, потому от неадекватных людей лучше держаться подальше. Также нужно стараться не отвечать на звонки с незнакомых номеров — в это время легко попасться на удочку мошенников», — подчеркнул он.