Русскую шахматистку затравили после отказа украинки пожать её руку на турнире

Российская гроссмейстер Валентина Гунина заявила, что после недавнего матча на турнире Grand Swiss 2025 она столкнулась с волной негативных комментариев и острой критики. Всё началось с того, что её соперница с Украины Мария Музычук отказалась пожать ей руку перед первым туром.

Гунина и Музычук встретились в первом туре международного турнира Grand Swiss — 2025 в Самарканде. От традиционного рукопожатия украинка отказалась, о чём россиянка и написала в Телегам-канале.

«Хейтеров-то набежало сразу. Особенно на мове. Канал не про политику. А про шахматного поросёнка, напоминаю. Нечего писать гадости и ставить дурацкие смайлики. Всем добра!» — написала Гунина.