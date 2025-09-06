Русскую шахматистку затравили после отказа украинки пожать её руку на турнире
Валентина Гунина. Обложка © Telegram / Шахматный поросёнок
Российская гроссмейстер Валентина Гунина заявила, что после недавнего матча на турнире Grand Swiss 2025 она столкнулась с волной негативных комментариев и острой критики. Всё началось с того, что её соперница с Украины Мария Музычук отказалась пожать ей руку перед первым туром.
Гунина и Музычук встретились в первом туре международного турнира Grand Swiss — 2025 в Самарканде. От традиционного рукопожатия украинка отказалась, о чём россиянка и написала в Телегам-канале.
«Хейтеров-то набежало сразу. Особенно на мове. Канал не про политику. А про шахматного поросёнка, напоминаю. Нечего писать гадости и ставить дурацкие смайлики. Всем добра!» — написала Гунина.
Ранее спикер МИД РФ Захарова заявила, что мир уже устал от повальной украинизации во всех сферах. По её словам, это тормозит развитие культуры, спорта и сотрудничества между странами.