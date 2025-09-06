В Австралии назвали «самую глупую вещь в мире», которой наказали Россию
Обложка © ТАСС / Валерия Калугина
Спорт не должен подвергаться политическому ангажированию, поэтому отстранение российских атлетов от участия в международных соревнованиях можно считать глупым и неверным решением. Об этом заявил РИА «Новости» в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) политолог из Австралии Марк Лоу.
«Думаю, это самая глупая вещь в мире. Спорт — это спорт, политика — это политика, их нельзя смешивать. Вся эта история началась с нарратива про допинг, если вспомнить Олимпийские игры. И всё это… Просто политизация и попытка набрать политические очки. Вот и всё», — пояснил он.
По его словам, происходит демонизация российского спорта, хотя любые соревнования должны были оставаться вне политики. Лоу уверен, что спортом нужно наслаждаться, а не превращать его в арену борьбы политических интересов.
Напомним, российские спортсмены отстранены от участия в командных видах спорта на международных соревнованиях с 2022 года. Данное решение принято Международным олимпийским комитетом (МОК). В индивидуальных дисциплинах атлеты из России могут быть допущены в нейтральном статусе. Окончательное решение по каждому спортсмену принимает международная федерация по соответствующему виду спорта. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв заявил, что Россия надеется отправить на Олимпиаду-2028 в США свою сборную.