6 сентября, 12:17

В Австралии назвали «самую глупую вещь в мире», которой наказали Россию

Обложка © ТАСС / Валерия Калугина

Спорт не должен подвергаться политическому ангажированию, поэтому отстранение российских атлетов от участия в международных соревнованиях можно считать глупым и неверным решением. Об этом заявил РИА «Новости» в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) политолог из Австралии Марк Лоу.

«Думаю, это самая глупая вещь в мире. Спорт — это спорт, политика — это политика, их нельзя смешивать. Вся эта история началась с нарратива про допинг, если вспомнить Олимпийские игры. И всё это… Просто политизация и попытка набрать политические очки. Вот и всё», — пояснил он.

По его словам, происходит демонизация российского спорта, хотя любые соревнования должны были оставаться вне политики. Лоу уверен, что спортом нужно наслаждаться, а не превращать его в арену борьбы политических интересов.

Напомним, российские спортсмены отстранены от участия в командных видах спорта на международных соревнованиях с 2022 года. Данное решение принято Международным олимпийским комитетом (МОК). В индивидуальных дисциплинах атлеты из России могут быть допущены в нейтральном статусе. Окончательное решение по каждому спортсмену принимает международная федерация по соответствующему виду спорта. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв заявил, что Россия надеется отправить на Олимпиаду-2028 в США свою сборную.

Татьяна Миссуми
